В Україні майже 8 тисяч нових хворих на коронавірус. Найбільше — в Дніпропетровській області

В Україні за минулу добу (24 квітня) виявили 7 930 нових хворих на COVID-19, серед яких 331 дитина та 98 медпрацівників.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
За минулу добу внаслідок ускладнень від коронавірусу помер 231 хворий, одужали — 6 574. До лікарень протягом доби госпіталізували 3 688 осіб.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрували у Дніпропетровській (1 034), Харківській (954), Донецькій (582), Одеській (481) та Київській (441) областях.
Загальна кількість заражень в Україні за весь час пандемії зросла до 2 025 271 випадку (одужали 1 572 528 осіб). Померли 42 323 хворі.
Що стосується вакцинації проти коронавірусу, то за минулу добу щеплення зробили 4 531 особі. З початку кампанії вакцинації першу дозу отримали 526 914 осіб. Завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 5 осіб. Найменше щеплень за минулу добу зробили у Сумській (5), Закарпатській (13) та Івано-Франківській (20) областях.
- 23 квітня заступник міністра охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що три області порушують алгоритм вакцинації проти коронавірусу — Запорізька, Харківська й Одеська. Окрім цього, заступник глави МОЗ уточнив, що використати вакцину з першої партії мали до 9—15 квітня. Через виявлені порушення з наступного тижня в цих областях проведуть моніторингові візити, щоби з’ясувати, чому не використовуються вакцини.
- В областях відповіли по-різному. Серед причин — помилки конкретних людей.