В Украине почти 8 тысяч новых больных коронавирусом. Больше всего — в Днепропетровской области

В Украине за минувшие сутки (24 апреля) выявили 7 930 новых больных COVID-19, среди которых 331 ребенок и 98 медработников.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
За минувшие сутки в результате осложнений от коронавируса умер 231 больной, выздоровели — 6 574. В больницы в течение суток госпитализировали 3 688 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировали в Днепропетровской (1 034), Харьковской (954), Донецкой (582), Одесской (481) и Киевской (441) областях.
Общее количество заражений в Украине за все время пандемии возросло до 2 025 271 случая (выздоровели 1 572 528 человек). Умерли 42 323 больных.
Что касается вакцинации против коронавируса, то за прошедшие сутки прививки сделали 4 531 человеку. С начала кампании вакцинации первую дозу получили 526 914 человек. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 5 человек. Меньше всего прививок за минувшие сутки сделали в Сумской (5), Закарпатской (13) и Ивано-Франковской (20) областях.
- 23 апреля заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что три области нарушают алгоритм вакцинации против коронавируса — Запорожская, Харьковская и Одесская. Кроме этого, заместитель главы Минздрава уточнил, что использовать вакцину из первой партии должны до 9—15 апреля. Из-за выявленных нарушений со следующей недели в этих областях проведут мониторинговые визиты, чтобы выяснить, почему не используются вакцины.
- В областях ответили по разному. Среди причин — ошибки конкретных людей.