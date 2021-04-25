В Украине почти 8 тысяч новых больных коронавирусом. Больше всего — в Днепропетровской области

В Украине за минувшие сутки (24 апреля) выявили 7 930 новых больных COVID-19, среди которых 331 ребенок и 98 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За минувшие сутки в результате осложнений от коронавируса умер 231 больной, выздоровели — 6 574. В больницы в течение суток госпитализировали 3 688 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировали в Днепропетровской (1 034), Харьковской (954), Донецкой (582), Одесской (481) и Киевской (441) областях.

Общее количество заражений в Украине за все время пандемии возросло до 2 025 271 случая (выздоровели 1 572 528 человек). Умерли 42 323 больных.

Что касается вакцинации против коронавируса, то за прошедшие сутки прививки сделали 4 531 человеку. С начала кампании вакцинации первую дозу получили 526 914 человек. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 5 человек. Меньше всего прививок за минувшие сутки сделали в Сумской (5), Закарпатской (13) и Ивано-Франковской (20) областях.