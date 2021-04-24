Суд Маріуполя арештував без права на заставу чоловіка, який сокирою розгромив вітрини АТБ

У суботу, 25 квітня, Приморський районний суд Маріуполя арештував без права на внесення застави чоловіка, який сокирою розгромив каси і прилавки АТБ. Про це пресслужба Міністерства внутрішніх справ повідомила у Facebook.

Чоловіка відправили у СІЗО на 2 місяці. Нагадаємо, що 22 квітня в одному із супермаркетів АТБ він сокирою розгромив каси і прилавки магазину після зауважень продавців на адресу його дружини. Вона відмовилася надягати маску.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. За це порушення йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Незабаром після погрому чоловіка затримав спецзагін поліції. У кількох Telegram-каналах повідомляють, що затриманий — Йосип Ломтадзе. На його сторінці у Facebook багато постів проти вакцинації, карантину і носіння масок. Переважно вони ґрунтуються на теоріях змов. Також чоловік активно публікує фотографії Йосипа Сталіна та висловлює підтримку комуністичному режиму.