Суд Мариуполя арестовал без права на залог мужчину, который топором разгромил витрины АТБ

В субботу, 25 апреля, Приморский районный суд Мариуполя арестовал без права на внесение залога мужчину, который топором разгромил кассы и прилавки АТБ. Об этом пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила в Facebook.

Мужчину отправили в СИЗО на 2 месяца. Напомним, что 22 апреля в одном из супермаркетов АТБ он топором разгромил кассы и прилавки магазина после замечаний продавцов в адрес его жены. Она отказалась надевать маску.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. За это нарушение ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Вскоре после погрома мужчину задержал спецотряд полиции. В нескольких Telegram-каналах сообщают, что задержанный — Иосиф Ломтадзе. На его странице в Facebook много постов против вакцинации, карантина и ношения масок. В основном они построены на теориях заговоров. Также мужчина активно публикует фотографии Иосифа Сталина и выражает поддержку коммунистическому режиму.