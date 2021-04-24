«Укрзалізниця» збільшила кількість поїздів на період травневих свят

«Укрзалізниця» додала на період травневих вихідних рейси в напрямку Чернівців, Одеси, Ужгорода, Волині та Рівненщини. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Також на період великодніх та травневих свят змінили графік руху поїзда №7088/7087 Харків — Костянтинівка, який з 29 квітня до 10 травня курсуватиме щоденно. Відправлення з Костянтинівки — о 6-й ранку, повернення з Харкова — о 15:55.