«Укрзалізниця» увеличила количество поездов на период майских праздников

«Укрзалізниця» добавила в период майских выходных рейсы в направлении Черновцов, Одессы, Ужгорода, Волынской и Ровенской областей. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Обновленный перечень дополнительных поездов на праздники:
- № 249/250 Киев — Черновцы: отправление из Киева 30 апреля, 3 и 7 мая, из Черновцов 1, 4 и 9 мая;
- № 202/201 Ковель — Киев: из Ковеля 29 апреля, 4 и 9 мая, из Киева 30 апреля, 5 и 10 мая;
- № 248/247 Одесса — Ковель: из Одессы 30 апреля, из Ковеля 2 мая;
- № 148/147 Одесса — Киев: из Одессы с 29 апреля по 27 мая по нечетным, из Киева с 30 апреля по 28 мая по четным;
- № 242/241 Одесса — Днепр: из Одессы 29 апреля, из Днепра 30 апреля;
- № 26/25 Одесса — Ужгород: из Одессы 30 апреля, 2 и 8 мая, из Ужгорода 1, 3, 9 мая;
- № 207/208 Киев — Ужгород: 30 апреля из Киева;
- № 235/236 Ужгород — Львов 1 мая из Ужгорода.
Также на период пасхальных и майских праздников изменили график движения поезда № 7088/7087 Харьков — Константиновка, который с 29 апреля по 10 мая будет курсировать ежедневно. Отправление из Константиновки — в 6 утра, возвращение из Харькова — в 15:55.
- Накануне Министерство здравоохранения озвучило карантинные правила на время Пасхи. В первую очередь это касается посещения церквей. Киев ввел особые требования к богослужениям в Вербное воскресенье и на Пасху.