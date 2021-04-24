«Укрзалізниця» увеличила количество поездов на период майских праздников

«Укрзалізниця» добавила в период майских выходных рейсы в направлении Черновцов, Одессы, Ужгорода, Волынской и Ровенской областей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Также на период пасхальных и майских праздников изменили график движения поезда № 7088/7087 Харьков — Константиновка, который с 29 апреля по 10 мая будет курсировать ежедневно. Отправление из Константиновки — в 6 утра, возвращение из Харькова — в 15:55.