Дощі, посилення вітру, заморозки і сніг: синоптики спрогнозували погоду в останні вихідні квітня

У вихідні 24—25 квітня та на початку наступного тижня Україна перебуватиме в зоні впливу холодного фронту. У Вербну неділю термометри покажуть максимальну температуру +14 °С в Одесі, у повітрі прогнозують заморозки до -5 °С. Про це повідомляє Sinoptik.ua. Найближчими днями в Україні буде переважно хмарно, з незначними проясненнями, подекуди дощі різної тривалості та інтенсивності, у високогір’ї Карпат очікується сніг. Нічна температура знизиться до +1...+4 °С, у Карпатах до -3 °С. На сході країни 25—27 квітня очікуються заморозки в повітрі до -5 °С. Дощі пройдуть у понеділок в Харківській області, а з вівторка опади будуть на всій території східного регіону. У суботу очікується посилення вітру до 8 м/с. Температура повітря у вихідні +2...+14 °С, у Харківській області холодніше — +2...+11 °С.

На заході України у вихідні та в кінці тижня теж будуть заморозки в повітрі до -5 °С, у Хмельницькій області в понеділок можливий дощ зі снігом. Денна температура повітря 24—27 квітня переважно +7...+10 °С, уночі від 0 до +6 °С. Особливо холодно буде вранці, температура повітря відчуватиметься як +2...+5 °С. На початку тижня пройдуть дощі, швидкість вітру сягатиме 5 м/с, атмосферний тиск низький. У Закарпатті 24—27 квітня заморозки в повітрі до -5 °С. У вихідні та на початку тижня температура повітря +6...+12 °С, мінлива хмарність, у неділю та понеділок подекуди дощі. У високогір’ї Карпат нічна температура до -3 °С, удень +4...+5 °С. 24—26 квітня очікуються заморозки в повітрі до -5° С. У вихідні та в понеділок пройде сніг. На півдні опади найбільш вірогідні з 27 квітня. Заморозки у повітрі до -1 °С обіцяють 25—27 квітня. Температура повітря у вихідні та на початку тижня до +14 °С вдень. У Вербну неділю мінлива хмарність, удень +8...+14 °С, вітер західних напрямків до 3 м/с.