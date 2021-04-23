Дожди, усиление ветра, заморозки и снег: синоптики спрогнозировали погоду в последние выходные апреля

В выходные 24—25 апреля и в начале следующей недели Украина будет в зоне влияния холодного фронта. В Вербное воскресенье термометры покажут максимальную температуру +14 °С в Одессе, в воздухе прогнозируют заморозки до -5 °С. Об этом сообщает Sinoptik.ua. В ближайшие дни в Украине будет преимущественно облачно, с незначительными прояснениями, местами дожди различной продолжительности и интенсивности, в высокогорье Карпат ожидается снег. Ночная температура снизится до +1...+4 °С, в Карпатах до -3 °С. На востоке страны 25—27 апреля ожидаются заморозки в воздухе до -5 °С. Дожди пройдут в понедельник в Харьковской области, а со вторника осадки будут на всей территории восточного региона. В субботу ожидается усиление ветра до 8 м/с. Температура воздуха в выходные +2...+14 °С, в Харьковской области холоднее — +2...+11 °С.

На западе Украины в выходные и в конце недели тоже будут заморозки в воздухе до -5 °С, в Хмельницкой области в понедельник возможен дождь. Дневная температура воздуха 24—27 апреля в среднем +7...+10 °С, ночью от 0 до +6 °С. Особенно холодно будет утром, температура воздуха будет ощущаться как +2...+5 °С. В начале недели пройдут дожди, скорость ветра до 5 м/с, атмосферное давление низкое. В Закарпатье 24—27 апреля заморозки в воздухе до -5 °С. В выходные и в начале недели температура воздуха +6...+12 °С, переменная облачность, в воскресенье и понедельник местами дожди. В высокогорье Карпат ночная температура до -3 °С, днем +4...+5 °С. 24—26 апреля ожидаются заморозки в воздухе до -5 °С. В выходные и в понедельник пройдет снег. На юге осадки наиболее вероятны с 27 апреля. Заморозки в воздухе до -1 °С обещают 25—27 апреля. Температура воздуха в выходные и в начале недели до +14 °С днем. В Вербное воскресенье переменная облачность, днем +8...+14 °С, ветер западных направлений до 3 м/с.