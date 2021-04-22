У пʼятницю в Україні буде до +19 °С, але вночі на заході можливі заморозки

У пʼятницю, 23 квітня, у більшості областей буде тепла погода, короткочасний дощ, місцями гроза, лише вночі у південно-східній частині без опадів.

Про це Український гідрометеорологічний центр повідомив у Facebook.

Температура вночі буде +2...+7 °С, у західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0...+5 °С. Вдень прогнозують +8...+13 °С, у південних та східних областях +14...+19 °С.

Вітер очікується західний, 7—12 м/с.