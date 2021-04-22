В пятницу в Украине будет до +19 °С, но ночью на западе возможны заморозки

В пятницу, 23 апреля, в большинстве областей будет теплая погода, кратковременный дождь, местами гроза, только ночью в юго-восточной части без осадков.

Об этом Украинский гидрометеорологический центр сообщил в Facebook.

Температура ночью будет +2...+7 °С, в западных областях на поверхности почвы заморозки 0... +5 °С. Днем прогнозируют +8...+13 °С, в южных и восточных областях +14...+19 °С.

Ветер ожидается западный, 7—12 м/с.