В пятницу в Украине будет до +19 °С, но ночью на западе возможны заморозки

В пятницу, 23 апреля, в большинстве областей будет теплая погода, кратковременный дождь, местами гроза, только ночью в юго-восточной части без осадков.
Об этом Украинский гидрометеорологический центр сообщил в Facebook.
Температура ночью будет +2...+7 °С, в западных областях на поверхности почвы заморозки 0... +5 °С. Днем прогнозируют +8...+13 °С, в южных и восточных областях +14...+19 °С.
Ветер ожидается западный, 7—12 м/с.
- Ранее сообщалось, что в ближайшие выходные в Украине будет переменчивая погода, в большинстве областей ночью ожидаются морозы. Перед этим синоптики предупреждали, что после резкого повышения температуры в середине апреля придет похолодание с дождями и снегом.