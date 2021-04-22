«Війни не буде, у нас городи за графіком». Віцепремʼєр Резніков прокоментував скупчення російських військ на кордоні України

Віцепремʼєр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що найближчим часом, попри скупчення російських військ біля кордонів України, війни не буде.

Про це він заявив на брифінгу під час робочого візиту в Миколаїв.

«Війни не буде, її не має бути. У нас зараз час не для війни, у нас зараз городи за графіком», — сказав Резніков.