«Війни не буде, у нас городи за графіком». Віцепремʼєр Резніков прокоментував скупчення російських військ на кордоні України

Віцепремʼєр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що найближчим часом, попри скупчення російських військ біля кордонів України, війни не буде.
Про це він заявив на брифінгу під час робочого візиту в Миколаїв.
«Війни не буде, її не має бути. У нас зараз час не для війни, у нас зараз городи за графіком», — сказав Резніков.
На думку віцепрем’єра, нині кожному, хто живе в Україні, потрібно «займатися мирним життям».
Водночас він висловив сподівання, що росіяни мають такі ж настрої.
Раніше Резніков заявив, що Росія не отримає воду для окупованого Криму навіть у силовий спосіб.
«Так просто воду вони не отримають, навіть у силовий спосіб. Їм треба буде пролити кров російських солдатів», — наголосив віцепремʼєр.
- На початку березня Росія почала стягувати війська до кордону з Україною — в окупованому Криму та вздовж материкової частини.
- 19 квітня голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що Росія розгорнула на кордоні з Україною і в анексованому Криму понад 150 тисяч військових. Такої кількості російських військ там не було з 2014 року.
- Українська розвідка бачить три сценарії розвитку подій: демонстрація Росією сили, вторгнення через Крим і захоплення південних областей України, провокація на Донбасі та наступ.