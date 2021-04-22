«Войны не будет, у нас огороды по графику». Вице-премьер Резников прокомментировал скопление российских войск на границе Украины

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что в ближайшее время, несмотря на скопление российских войск у границ Украины, войны не будет.
Об этом он заявил на брифинге во время рабочего визита в Николаев.
«Войны не будет, ее не должно быть. У нас сейчас время не для войны, у нас сейчас огороды по графику», — сказал Резников.
По мнению вице-премьера, сейчас каждому, кто живет в Украине, нужно «заниматься мирной жизнью».
В то же время он выразил надежду, что у россиян такие же настроения.
Ранее Резников заявил, что Россия не получит воду для оккупированного Крыма даже силовым способом.
«Так просто воду они не получат, даже силовым способом. Им предстоит пролить кровь российских солдат», — отметил вице-премьер.
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