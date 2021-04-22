«Войны не будет, у нас огороды по графику». Вице-премьер Резников прокомментировал скопление российских войск на границе Украины

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что в ближайшее время, несмотря на скопление российских войск у границ Украины, войны не будет.

Об этом он заявил на брифинге во время рабочего визита в Николаев.

«Войны не будет, ее не должно быть. У нас сейчас время не для войны, у нас сейчас огороды по графику», — сказал Резников.