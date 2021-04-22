Вице-премьер Резников: Россия так просто не получит воду для оккупированного Крыма — придется пролить кровь российских солдат

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Россия не получит воду для оккупированного Крыма даже силовым способом.

Об этом сказал в интервью «Украинской правде».

«Это будет очень дорогая история для России. И здесь главный вопрос — зачем? Так просто воду они не получат, даже силовым способом. Им придется пролить кровь российских солдат», — заявил Резников.

На вопрос, может ли Россия пытаться захватить Херсон ради воды, Резников ответил: «Здесь мы можем говорить о теоретической войне за ресурс, который называется водой. Но не надо забывать, что этот канал рукотворный, он не является естественным. Его легко было в свое время разрушить, потому что он рукотворный. И он тянется аж от реального наполнения, там, где есть дебит воды. То есть им придется до Днепра доходить? На север страны, чтобы везде контролировать эту воду? Это нереально. Это полстраны надо захватить».

По его мнению, чтобы атаковать, России надо иметь значительно больший военный контингент, чем у нее есть. Резников пояснил, что по официальным данным, которые Россия не опровергает, ее Вооруженные силы насчитывают миллион солдат «на всю РФ — на 144 миллиона населения и всю ее территорию». Эти силы, добавил он, также нужны, чтобы «держать границы и другое».