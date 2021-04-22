Вищий антикорупційний суд призначив заставу у 227 тисяч гривень для судді Окружного адмінсуду

У четвер, 22 квітня, Вищий антикорупційний суд застосував до судді Окружного адміністративного суду Києва запобіжний захід у вигляді застави у 227 тисяч гривень. Про це повідомляє пресслужба суду.

Строк дії обов’язків — до 22 червня 2021 року. Зазначається, що до підозрюваного може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, якщо він не виконуватиме ці обов’язки.

Центр протидії корупції уточнює, що йдеться про суддю Богдана Саніна. Він один із фігурантів «плівок НАБУ».