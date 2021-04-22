Высший антикоррупционный суд назначил залог в 227 тысяч гривен для судьи Окружного админсуда

В четверг, 22 апреля, Высший антикоррупционный суд применил к судье Окружного административного суда Киева меру пресечения в виде залога в 227 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Срок действия обязанностей — до 22 июня 2021 года. Отмечается, что к подозреваемому может быть применена более жесткая мера пресечения, если он не будет выполнять эти обязанности.

Центр противодействия коррупции уточняет, что речь идет о судье Богдане Санине. Он один из фигурантов «пленок НАБУ».