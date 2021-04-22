Высший антикоррупционный суд назначил залог в 227 тысяч гривен для судьи Окружного админсуда

В четверг, 22 апреля, Высший антикоррупционный суд применил к судье Окружного административного суда Киева меру пресечения в виде залога в 227 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба суда.
На подозреваемого также возложили дополнительные обязанности:
- прибывать к прокурорам, следственному судьи по первому требованию;
- сообщать прокурору и суду об изменении своего места жительства или работы;
- воздерживаться от общения с лицами, которые указаны в постановлении суда.
Срок действия обязанностей — до 22 июня 2021 года. Отмечается, что к подозреваемому может быть применена более жесткая мера пресечения, если он не будет выполнять эти обязанности.
Центр противодействия коррупции уточняет, что речь идет о судье Богдане Санине. Он один из фигурантов «пленок НАБУ».
«Это тот Санин, который в прошлом году получил 1,1 млн грн зарплаты, хотя уже 5 лет не рассматривает никаких дел. Это тот Санин, который дал добро на разгон Майдана. Это тот Санин, который не прошел оценки и должен был быть уволен, но Высший совет правосудия оставил его в должности. И это тот Санин, который вместо увольнения спокойно получает зарплату и живет на государственной даче в Конча-Заспе», — рассказали в ЦПК.
- Напомним, НАБУ подозревает главу Окружного админсуда Вовка и других судей ОАСК — Аблова, Погрибниченко, Келеберду, Огурцова, Качура и Санина — в коррупции и попытках захватить государственную власть. 17 июля 2020 года НАБУ представило запись разговоров Вовка и судей ОАСК, позже обнародовали новые записи. В тот же день сотрудники НАБУ провели обыски в суде, после чего Вовку и его заместителю Евгению Аблову сообщили о подозрении. Но Вовк на заседание суда по избранию ему меры пресечения не появляется.