До України повернувся посол Грузії, якого рік тому викликали через призначення Саакашвілі

До Києва повернувся посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе — після розмови президента України Володимира Зеленського з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі 15 квітня. Його викликали у травні 2020 року через призначення Міхеїла Саакашвілі до Нацради з реформ.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Посол уже зустрівся із заступником міністра закордонних справ України Василем Боднарем. Вони обидва підкреслили прагнення активізувати розвиток українсько-грузинських відносин і співпрацю, щоб зміцнити безпеку в регіоні.

Ліворуч — Василь Боднар. Праворуч — Теймураз Шарашенідзе. Міністерство закордонних справ України

Зокрема, Василь Боднар детально розповів про загострення ситуації на сході держави, а також в Азово-Чорноморському регіоні — туди Росія стягнула війська. Шарашенідзе, зі свого боку, висловив солідарність з Україною та підтвердив незмінність підтримки Грузією суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.