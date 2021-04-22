В Украину вернулся посол Грузии, которого год назад вызвали из-за назначения Саакашвили

В Киев вернулся посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе — после разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом Грузии Саломе Зурабишвили 15 апреля. Его вызвали в мае 2020 года из-за назначения Михеила Саакашвили в Нацсовет по реформам.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Посол уже встретился с заместителем министра иностранных дел Украины Василием Боднарем. Они оба подчеркнули стремление активизировать развитие украинско-грузинских отношений и сотрудничество, чтобы укрепить безопасность в регионе.

Слева — Василий Боднар. Справа — Теймураз Шарашенидзе. Министерство внешних дел Украины

В частности, Василий Боднар подробно рассказал об обострении ситуации на востоке страны, а также в Азово-Черноморском регионе — туда Россия стянула войска. Шарашенидзе в свою очередь выразил солидарность с Украиной и подтвердил неизменность поддержки Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.