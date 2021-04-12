Грузия вернет в Киев своего посла, которого вызывали год назад из-за назначения Саакашвили

Грузия решила вернуть своего посла в Киев после 11-месячного перерыва. Его вызвали из Украины для консультаций из-за назначения бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили на пост главы Исполнительного комитета Нацсовета по реформам.
Об этом сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в эфире «Рустави-2».
По словам главы грузинского МИД, посол вернется в Украину «в ближайшее время». «Сейчас не время, в такой ситуации, когда вокруг Украины обостряется ситуация, чтобы у нас не было на месте посла», — отметил Залкалиани.
Он также сказал, что Грузия старается динамично развивать отношения с Украиной. «У нас очень много общих вызовов, пострадали двусторонние отношения, но мы государство и действуем в государственных интересах», — подчеркнул министр.
- 8 мая 2020 года Грузия заявила, что вызывает своего посла в Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций из-за назначения Саакашвили на пост главы Исполнительного комитета Нацсовета по реформам.
- После назначения Саакашвили посол Грузии в Украине предупреждал, что Грузия может расценить это «как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг».