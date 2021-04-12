Грузія поверне в Київ свого посла, якого викликали рік тому через призначення Саакашвілі

Грузія вирішила повернути свого посла в Київ після 11-місячної перерви. Його викликали з України для консультацій через призначення колишнього грузинського президента Міхеїла Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету Нацради з реформ.

Про це повідомив міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані в ефірі «Руставі-2».

За словами глави грузинського МЗС, посол повернеться в Україну «найближчим часом». «Зараз не час, у такій ситуації, коли навколо України загострюється ситуація, щоб у нас не було на місці посла», — наголосив Залкаліані.