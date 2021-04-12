Грузія поверне в Київ свого посла, якого викликали рік тому через призначення Саакашвілі

Грузія вирішила повернути свого посла в Київ після 11-місячної перерви. Його викликали з України для консультацій через призначення колишнього грузинського президента Міхеїла Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету Нацради з реформ.
Про це повідомив міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані в ефірі «Руставі-2».
За словами глави грузинського МЗС, посол повернеться в Україну «найближчим часом». «Зараз не час, у такій ситуації, коли навколо України загострюється ситуація, щоб у нас не було на місці посла», — наголосив Залкаліані.
Він зазначив, що Грузія намагається динамічно розвивати відносини з Україною. «У нас дуже багато спільних викликів, постраждали двосторонні відносини, але ми держава і діємо в державних інтересах», — підкреслив міністр.
- 8 травня 2020 року Грузія заявила, що викликає свого посла в Україні Теймураза Шарашенідзе для консультацій через призначення Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету Нацради з реформ.
- Після призначення Саакашвілі посол Грузії в Україні попереджував, що Грузія може розцінити це «як недружній і неприйнятний з боку стратегічного партнера крок».