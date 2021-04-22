Міністр Кулеба прокоментував заяву Путіна: Росія буде перетинати «червоні лінії» інших країн

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає заяву російського президента Володимира Путіна про «червоні лінії» погрозою про те, що Росія буде порушувати норми міжнародного права.
Про це він заявив в інтервʼю Reuters.
«Я зрозумів послання президента Путіна так: “Ми будемо перетинати ваші червоні лінії, але вам не дозволено перетинати наші червоні лінії, і ми будемо визначати, де наші червоні лінії”», — сказав Кулеба.
Водночас глава МЗС зауважив, що не має інформації щодо ухвалення Росією рішення про початок військової операції проти України.
«Тож зараз воно може йти в будь-якому напрямку», — додав міністр.
Нагадаємо, напередодні в щорічному посланні до Державної думи та Ради Федерації Путін заявив, що Росія дасть «асиметричну, швидку і жорстку» відповідь на «будь-які провокації, що загрожують корінним інтересам нашої безпеки», а їх організатори «пошкодують про вчинене так, як давно вже ні про що не шкодували».
«Сподіваюсь, що нікому не прийде в голову перейти «червону лінію» щодо Росії. А де вона проходитиме — це ми будемо визначати в кожному конкретному випадку самі», — сказав російський президент.
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