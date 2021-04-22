Министр Кулеба прокомментировал заявление Путина: Россия будет пересекать «красные линии» других стран

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает заявление российского президента Владимира Путина про «красные линии» угрозой о том, что Россия будет нарушать нормы международного права.

Об этом он заявил в интервью Reuters.

«Я понял послание президента Путина так: “Мы будем пересекать ваши красные линии, но вам не разрешено пересекать наши красные линии, и мы будем определять, где наши красные линии”», — сказал Кулеба.

В то же время глава МИД отметил, что не располагает информацией о принятии Россией решения про начало военной операции против Украины.

«Поэтому сейчас оно может идти в любом направлении», — добавил министр.