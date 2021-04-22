Министр Кулеба прокомментировал заявление Путина: Россия будет пересекать «красные линии» других стран

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает заявление российского президента Владимира Путина про «красные линии» угрозой о том, что Россия будет нарушать нормы международного права.
Об этом он заявил в интервью Reuters.
«Я понял послание президента Путина так: “Мы будем пересекать ваши красные линии, но вам не разрешено пересекать наши красные линии, и мы будем определять, где наши красные линии”», — сказал Кулеба.
В то же время глава МИД отметил, что не располагает информацией о принятии Россией решения про начало военной операции против Украины.
«Поэтому сейчас оно может идти в любом направлении», — добавил министр.
Напомним, накануне в ежегодном послании к Государственной думе и Совету Федерации, Путин заявил, что Россия даст «асимметричный, быстрый и жесткий» ответ на «любые провокации, угрожающие коренным интересам нашей безопасности», а их организаторы «пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели».
«Надеюсь, никому не придет в голову перейти «красную линию» в отношении России. А где она будет проходить — это мы будем определять в каждом конкретном случае сами», — сказал российский президент.
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