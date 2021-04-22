Представники парламентів України, Литви та Польщі підписали на Донбасі спільну заяву про засудження агресивних дій Росії

Віцеспікери парламентів України, Польщі та Литви підписали у Широкиному на Донбасі спільну заяву про підтримку України та засудження агресивних дій Росії.
Про це повідомили у пресслужбі Донецької ОДА.
Як зазначається, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, віцемаршалок Сейму Польщі Малгожата Марія Гошевська та віцеспікер Сейму Литви Паулюс Саударґас відвідали Маріупольський порт, КПВВ «Гнутове» та селище Широкине, де підписали спільну заяву.
«Браття, ви не самі. Ми на власні очі сьогодні побачили проблему, яка є не лише вашою проблемою, але й проблемою всієї Європи і всього світу. Це не двосторонній конфлікт, це агресія однієї сторони, і ця сторона — Росія. Ми хочемо обʼєднати усі наші зусилля, щоб цей конфлікт був погашений і щоб Україна відновила цілісність своїх кордонів. Ми побачили сьогодні страшну картину, і разом маємо це зупинити», — заявив віцеспікер литовського Сейму.
На думку Гошевської, війна на Донбасі дечим схожа на війну у Грузії.
«Їх обʼєднує дві речі: страшна гнітюча тиша, яка панує зараз там, де колись вирувало життя; і винуватець цього — Російська Федерація, саме вона принесла біль, руйнування і спустошення на ці землі», — сказала вона.
- На початку березня Росія почала стягувати війська до кордону з Україною — в окупованому Криму та вздовж материкової частини. Такої кількості російських військ там не було з 2014 року.
- За даними голови зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозепа Борреля, на кордоні з Україною та в анексованому Криму перебувають понад 150 тисяч військових.
- Українська розвідка бачить три сценарії розвитку подій: демонстрація Росією сили, вторгнення через Крим і захоплення південних областей України, провокація на Донбасі та наступ.