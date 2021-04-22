Представники парламентів України, Литви та Польщі підписали на Донбасі спільну заяву про засудження агресивних дій Росії

«Браття, ви не самі. Ми на власні очі сьогодні побачили проблему, яка є не лише вашою проблемою, але й проблемою всієї Європи і всього світу. Це не двосторонній конфлікт, це агресія однієї сторони, і ця сторона — Росія. Ми хочемо обʼєднати усі наші зусилля, щоб цей конфлікт був погашений і щоб Україна відновила цілісність своїх кордонів. Ми побачили сьогодні страшну картину, і разом маємо це зупинити», — заявив віцеспікер литовського Сейму.

На думку Гошевської, війна на Донбасі дечим схожа на війну у Грузії.

«Їх обʼєднує дві речі: страшна гнітюча тиша, яка панує зараз там, де колись вирувало життя; і винуватець цього — Російська Федерація, саме вона принесла біль, руйнування і спустошення на ці землі», — сказала вона.