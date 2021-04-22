Представители парламентов Украины, Литвы и Польши подписали на Донбассе совместное заявление об осуждении агрессивных действий России

Вице-спикеры парламентов Украины, Польши и Литвы подписали в Широкино на Донбассе совместное заявление о поддержке Украины и осуждении агрессивных действий России.
Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой ОГА.
Как отмечается, первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук, вице-маршалок Сейма Польши Малгожата Мария Гошевская и вице-спикер Сейма Литвы Паулюс Саударгас посетили Мариупольский порт, КПВВ «Гнутово» и поселок Широкино, где подписали совместное заявление.
«Братья, вы не одни. Мы воочию сегодня увидели проблему, которая является не только вашей проблемой, но и проблемой всей Европы и всего мира. Это не двусторонний конфликт, это агрессия одной стороны, и эта сторона — Россия. Мы хотим объединить все наши усилия, чтобы этот конфликт был погашен и чтобы Украина возобновила целостность своих границ. Мы увидели сегодня страшную картину, и вместе должны это остановить», — заявил вице-спикер литовского Сейма.
По мнению Гошевской, война на Донбассе имеет сходство с войной в Грузии.
«Их объединяет две вещи: страшная гнетущая тишина, которая царит сейчас там, где когда-то кипела жизнь; и виновник этого — Российская Федерация, именно она принесла боль, разрушения и опустошение на эти земли», — сказала она.
- В начале марта Россия начала стягивать войска к границе с Украиной — в оккупированном Крыму и вдоль материковой части. Такого количества российских войск там не было с 2014 года.
- По данным главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, на границе с Украиной и в аннексированном Крыму находятся более 150 тысяч военных.
- Украинская разведка видит три сценария развития событий: демонстрация Россией силы, вторжение через Крым и захват южных областей Украины, провокация на Донбассе и наступление.