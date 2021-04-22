Представители парламентов Украины, Литвы и Польши подписали на Донбассе совместное заявление об осуждении агрессивных действий России

«Братья, вы не одни. Мы воочию сегодня увидели проблему, которая является не только вашей проблемой, но и проблемой всей Европы и всего мира. Это не двусторонний конфликт, это агрессия одной стороны, и эта сторона — Россия. Мы хотим объединить все наши усилия, чтобы этот конфликт был погашен и чтобы Украина возобновила целостность своих границ. Мы увидели сегодня страшную картину, и вместе должны это остановить», — заявил вице-спикер литовского Сейма.

По мнению Гошевской, война на Донбассе имеет сходство с войной в Грузии.

«Их объединяет две вещи: страшная гнетущая тишина, которая царит сейчас там, где когда-то кипела жизнь; и виновник этого — Российская Федерация, именно она принесла боль, разрушения и опустошение на эти земли», — сказала она.