Винищувачам НАТО довелося підніматися у повітря через російські бойові літаки, які відключили звʼязок

У середу, 21 квітня, винищувачі НАТО перехопили над Балтійським морем групу російських бойових літаків, які вилетіли з материкової частини Росії. Деякі з них відключили транспондери і не повідомляли польотні плани.
Про це повідомляє Обʼєднане повітряне командування.
Через «глухий» рух російських літаків, НАТО довелося піднімати в повітря винищувачі F-16 з авіабаз в Естонії, Литві, Польщі і Данії.
Вони перехопили два російські бомбардувальники Ту-160 і їхній супровід (винищувачі Су-27 і Су-35), а невдовзі і літак дальнього радіолокаційного виявлення A-50, який також супроводжувався винищувачами.
Російські бомбардувальники пробули в міжнародному повітряному просторі приблизно три години, після чого повернулися на материкову частину РФ.
- За 2020 рік літаки НАТО виконали понад 400 перехоплень. 90% вильотів — через авіацію Росії. В Альянсі зазначають, що пілоти військової авіації РФ часто відключають транспондери (приймачі), не повідомляють про плани польотів і не виходять на звʼязок, що є небезпечним для цивільних авіалайнерів.
- 29 березня британські винищувачі Typhoon перехопили два російські протичовнові літаки Ту-142. Їх також помітили біля Нідерландів і Аляски.