Истребителям НАТО пришлось подниматься в воздух из-за российских боевых самолетов, которые отключили связь

В среду, 21 апреля, истребители НАТО перехватили над Балтийским морем группу российских боевых самолетов, которые вылетели из материковой части России. Некоторые из них отключили транспондеры и не сообщали полетные планы.

Об этом сообщает Объединенное воздушное командование.

Из-за «глухого» движения российских самолетов, НАТО пришлось поднимать в воздух истребители F-16 с авиабаз в Эстонии, Литве, Польше и Дании.

Они перехватили два российских бомбардировщика Ту-160 и их сопровождение (истребители Су-27 и Су-35), а вскоре и самолет дальнего радиолокационного обнаружения A-50, который также сопровождался истребителями.

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Российские бомбардировщики пробыли в международном воздушном пространстве примерно три часа, после чего вернулись на материковую часть РФ.