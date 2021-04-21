Истребителям НАТО пришлось подниматься в воздух из-за российских боевых самолетов, которые отключили связь

В среду, 21 апреля, истребители НАТО перехватили над Балтийским морем группу российских боевых самолетов, которые вылетели из материковой части России. Некоторые из них отключили транспондеры и не сообщали полетные планы.
Об этом сообщает Объединенное воздушное командование.
Из-за «глухого» движения российских самолетов, НАТО пришлось поднимать в воздух истребители F-16 с авиабаз в Эстонии, Литве, Польше и Дании.
Они перехватили два российских бомбардировщика Ту-160 и их сопровождение (истребители Су-27 и Су-35), а вскоре и самолет дальнего радиолокационного обнаружения A-50, который также сопровождался истребителями.
Российские бомбардировщики пробыли в международном воздушном пространстве примерно три часа, после чего вернулись на материковую часть РФ.
- За 2020 год самолеты НАТО выполнили более 400 перехватов. 90% вылетов — из-за авиации России. В Альянсе отмечают, что пилоты военной авиации РФ часто отключают транспондеры (приемопередатчики), не сообщают планы полетов и не выходят на связь, что представляет угрозу для гражданских авиалайнеров.
- 29 марта британские истребители Typhoon перехватили два российских противолодочных самолета Ту-142. Их также заметили возле Нидерландов и Аляски.