Стерненко заявив, що Зеленський пропонував йому очолити управління СБУ в Одесі

Активіст Сергій Стерненко заявив, що президент Володимир Зеленський пропонував йому очолити управління Служби безпеки в Одесі.
Про це він розповів в інтерв’ю «Буквам».
За його словами, на зустрічі в Офісі президента були присутні Зеленський, очільник СБУ Іван Баканов, а також колишній голова ОП Андрій Богдан. Окрім Стерненка і його адвоката Масі Найєма, були ще 8 осіб, яких активіст не називає.
«Зеленський казав, що напади на мене треба розслідувати, Баканов кивав головою. І потім Зеленський у мене запитав, чи є в мене охорона. А потім сказав приблизно таке: “Може, не будемо так витрачатися на охорону? Підеш на роботу в СБУ головним по Одесі? Будеш допомагати країні. Ти ж проти Росії борешся”. Я був спантеличений і відразу відповіді не дав», — розповів Стерненко.
Він зазначив, що Зеленський доручив Баканову поговорити з ним щодо роботи, але далі цього ситуація не пішла. Водночас Стерненко пояснив, що не хоче працювати в СБУ.
- 23 лютого Приморський суд Одеси засудив Сергія Стерненка до 7 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна за нібито організацію викрадення у 2015 році Сергія Щербича, члена партії «Довіряй ділам» одеського мера Геннадія Труханова. Стерненко начебто організував викрадення Щербича, щоб заволодіти його коштами — 300 гривнями. Справа ґрунтується лише на свідченнях Щербича.
- Через вирок Стерненку у країні відбулись акції протесту. Наймасштабніша — у день народження активіста увечері 20 березня біля Офісу президента. Тоді учасники акції розписали стіни ОП, закидали будівлю димовими шашками та намагалися підпалити табличку «Президент України». Один з учасників розбив скло у дверях центрального входу. Щонайменше сімох учасників акції відправили під цілодобовий домашній арешт — за підозрою у хуліганстві, розбої та незаконному зберіганні зброї.
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