Стерненко заявил, что Зеленский предлагал ему возглавить управление СБУ в Одессе

По его словам, на встрече в Офисе президента присутствовали Зеленский, глава СБУ Иван Баканов, а также бывший глава ОП Андрей Богдан. Кроме Стерненко и его адвоката Маси Найема, были еще 8 человек, которых активист не называет.

«Зеленский говорил, что нападения на меня надо расследовать, Баканов кивал головой. И потом Зеленский у меня спросил, есть ли у меня охрана. А потом сказал примерно следующее: “Может, не будем так тратиться на охрану? Пойдешь на работу в СБУ главным по Одессе? Будешь помогать стране. Ты же против России борешься”. Я был озадачен и сразу ответа не дал», — рассказал Стерненко.

Он отметил, что Зеленский поручил Баканову поговорить с ним о работе, но дальше этого ситуация не пошла. При этом Стерненко объяснил, что не хочет работать в СБУ.