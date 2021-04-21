Стерненко заявил, что Зеленский предлагал ему возглавить управление СБУ в Одессе

Активист Сергей Стерненко заявил, что президент Владимир Зеленский предлагал ему возглавить управление Службы безопасности в Одессе.
Об этом он рассказал в интервью «Буквам».
По его словам, на встрече в Офисе президента присутствовали Зеленский, глава СБУ Иван Баканов, а также бывший глава ОП Андрей Богдан. Кроме Стерненко и его адвоката Маси Найема, были еще 8 человек, которых активист не называет.
«Зеленский говорил, что нападения на меня надо расследовать, Баканов кивал головой. И потом Зеленский у меня спросил, есть ли у меня охрана. А потом сказал примерно следующее: “Может, не будем так тратиться на охрану? Пойдешь на работу в СБУ главным по Одессе? Будешь помогать стране. Ты же против России борешься”. Я был озадачен и сразу ответа не дал», — рассказал Стерненко.
Он отметил, что Зеленский поручил Баканову поговорить с ним о работе, но дальше этого ситуация не пошла. При этом Стерненко объяснил, что не хочет работать в СБУ.
- 23 февраля Приморский суд Одессы приговорил Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества за якобы организацию похищения в 2015 году Сергея Щербича, члена партии «Доверяй делам» одесского мэра Геннадия Труханова. Стерненко якобы организовал похищение Щербича, чтобы завладеть его средствами — 300 гривнами. Дело основывается только на показаниях Щербича.
- Из-за приговора Стерненко в стране прошли акции протеста. Самая масштабная — в день рождения активиста вечером 20 марта у Офиса президента. Тогда участники акции расписали стены ОП, забросали здание дымовыми шашками и пытались поджечь табличку «Президент Украины». Один из участников разбил стекло в дверях центрального входа. По меньшей мере семерых участников акции отправили под круглосуточный домашний арест — по подозрению в хулиганстве, разбое и незаконном хранении оружия.
- 9 апреля Одесский апелляционный суд отпустил Сергея Стерненко и Руслана Демчука из СИЗО под круглосуточный домашний арест. Их освободили из-под стражи в зале суда.