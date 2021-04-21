У Путіна відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі

У Кремлі заявили, що офіційних запитів від президента України Володимира Зеленського про зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним на Донбасі протягом останніх місяців не було.

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков в етері радіо «Комсомольская правда», цитує РБК.

Він зазначив, що Путіну повідомили про пропозицію Зеленського зустрітись, «але для зустрічі потрібні передумови».

Окремо Пєсков наголосив, що «Росія робить все можливе для врегулювання війни на Донбасі, але це дуже важко».