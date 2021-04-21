У Путина отреагировали на предложение Зеленского встретиться на Донбассе

В Кремле заявили, что официальных запросов от президента Украины Владимира Зеленского о встрече с президентом России Владимиром Путиным на Донбассе в последние месяцы не было.
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в эфире радио «Комсомольская правда», цитирует РБК.
Он отметил, что Путину сообщили о предложении Зеленского встретиться, «но для встречи нужны предпосылки».
Отдельно Песков подчеркнул, что «Россия делает все возможное для урегулирования войны на Донбассе, но это очень трудно».
Напомним, что 20 апреля в видеообращении Зеленский предложил Путину провести встречу на Донбассе, где идет война. По его словам, во время встречи советников лидеров «нормандской четверки» прозвучало предложение провести встречу на линии разграничения на Донбассе, чтобы собственными глазами увидеть и понять войну.
«А что мне понимать. Я каждый месяц там бываю. Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», — сказал Зеленский.
- В начале марта Россия начала стягивать войска к границе с Украиной — в оккупированном Крыму и вдоль материковой части.
- 19 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Россия развернула на границе с Украиной и в аннексированном Крыму более 150 тысяч военных. Такого количества российских войск там не было с 2014 года.
- Украинская разведка видит три сценария развития событий: демонстрация Россией силы, вторжение через Крым и захват южных областей Украины, провокация на Донбассе и наступление.