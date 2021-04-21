У Путина отреагировали на предложение Зеленского встретиться на Донбассе

В Кремле заявили, что официальных запросов от президента Украины Владимира Зеленского о встрече с президентом России Владимиром Путиным на Донбассе в последние месяцы не было.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в эфире радио «Комсомольская правда», цитирует РБК.

Он отметил, что Путину сообщили о предложении Зеленского встретиться, «но для встречи нужны предпосылки».

Отдельно Песков подчеркнул, что «Россия делает все возможное для урегулирования войны на Донбассе, но это очень трудно».