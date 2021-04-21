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США внесли Україну до переліку країн, куди не варто подорожувати

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:
США внесли Україну до переліку країн, куди не варто подорожувати

Пресслужба президента України

Держдепартамент США вніс Україну до переліку країн, куди не рекомендують подорожувати.

Відповідне попередження опублікували на сайті Держдепу.

«Центри з контролю і профілактики захворювань (CDC) випустили сповіщення про четвертий рівень загрози для подорожей в Україну через COVID-19, що вказує на дуже високий рівень COVID-19 у країні», — йдеться в повідомленні.

Крім цього, у США закликали своїх громадян не їздити у Крим через «свавільні затримання та інші зловживання з боку російської окупаційної влади», а також у східні райони Донецької та Луганської областей, особливо непідконтрольні уряду, — через «збройний конфлікт».

Також американців закликали дотримуватися підвищеної обережності через злочинність і громадянські заворушення.

«Злочини проти іноземців і власності — звичайна справа. У всій Україні, зокрема в Києві, регулярно відбуваються демонстрації, які часом переходять у насильство. Також мали місце політичні вбивства і вибухи. Надходять повідомлення про напади радикальних груп на представників меншин і поліцію», — вказано на сайті Держдепу.

Водночас громадян США, яким все ж необхідно поїхати в Україну, закликали зробити щеплення перед поїздкою, носити маски, дотримуватися соціальної дистанції, уникати скупчення людей і мити руки.