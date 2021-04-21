США внесли Україну до переліку країн, куди не варто подорожувати

Держдепартамент США вніс Україну до переліку країн, куди не рекомендують подорожувати.
Відповідне попередження опублікували на сайті Держдепу.
«Центри з контролю і профілактики захворювань (CDC) випустили сповіщення про четвертий рівень загрози для подорожей в Україну через COVID-19, що вказує на дуже високий рівень COVID-19 у країні», — йдеться в повідомленні.
Крім цього, у США закликали своїх громадян не їздити у Крим через «свавільні затримання та інші зловживання з боку російської окупаційної влади», а також у східні райони Донецької та Луганської областей, особливо непідконтрольні уряду, — через «збройний конфлікт».
Також американців закликали дотримуватися підвищеної обережності через злочинність і громадянські заворушення.
«Злочини проти іноземців і власності — звичайна справа. У всій Україні, зокрема в Києві, регулярно відбуваються демонстрації, які часом переходять у насильство. Також мали місце політичні вбивства і вибухи. Надходять повідомлення про напади радикальних груп на представників меншин і поліцію», — вказано на сайті Держдепу.
Водночас громадян США, яким все ж необхідно поїхати в Україну, закликали зробити щеплення перед поїздкою, носити маски, дотримуватися соціальної дистанції, уникати скупчення людей і мити руки.
- В Україні до 30 квітня діє адаптивний карантин. 9 квітня Міністерство охорони здоровʼя всьоме від початку пандемії затвердило зміни у протокол лікування коронавірусу.
- Станом на 21 квітня від початку пандемії коронавірус виявили у майже 2 мільйонів українців, понад 40 тисяч хворих померли. За минулу добу зареєстрували 12 162 нових хворих на COVID-19.