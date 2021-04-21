США внесли Украину в список стран, куда не стоит путешествовать

Госдепартамент США внес Украину в перечень стран, куда не рекомендуют путешествовать.
Соответствующее предупреждение опубликовали на сайте Госдепа.
«Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выпустили оповещение о четвертом уровне угрозы для путешествий в Украину из-за COVID-19, что указывает на очень высокий уровень COVID-19 в стране», — говорится в сообщении.
Кроме того, в США призвали своих граждан не ездить в Крым в связи с «произвольными задержаниями и другими злоупотреблениями со стороны российской оккупационной власти», а также в восточные районы Донецкой и Луганской областей, особенно неподконтрольные правительству, — из-за «вооруженного конфликта».
Также американцев призвали соблюдать повышенную осторожность из-за преступности и гражданских беспорядков.
«Преступления против иностранцев и собственности — обычное дело. По всей Украине, в частности в Киеве, регулярно проходят демонстрации, которые иногда переходят в насилие. Также имели место политические убийства и взрывы. Поступают сообщения о нападениях радикальных групп на представителей меньшинств и полицию», — указано на сайте Госдепа.
В то же время граждан США, которым все же необходимо поехать в Украину, призвали сделать прививку перед поездкой, носить маски, соблюдать социальную дистанцию, избегать скопления людей и мыть руки.
- В Украине до 30 апреля действует адаптивный карантин. 9 апреля Министерство здравоохранения седьмой раз с начала пандемии утвердило изменения в протокол лечения коронавируса.
- По состоянию на 21 апреля с начала пандемии коронавирус выявили почти у 2 миллионов украинцев, более 40 тысяч пациентов умерли. За прошлые сутки зарегистрировали 12 162 новых больных COVID-19.