SkyUp запускає рейси з України до Великої Британії

Українська авіакомпанія SkyUp з літа 2021 року запускає нові рейси до Великої Британії. Тричі на тиждень їхні літаки літатимуть з Києва в Лондон.

Про це пише компанія у своєму Facebook.

«Ми літатимемо у вівторок, четвер і неділю в лондонський аеропорт «Лутон». Від нього до Лондону 50 км. До міста можна дістатися потягом за пів години або автобусом за годину», — йдеться в повідомленні.

Перший рейс планують виконати 26 червня. У компанії зазначили, що сподіваються, що до цього часу Велика Британія вже відкриє кордони для українців. Водночас у разі скасування рейсу гроші за квитки в повному обсязі повернуть на персональний баланс.