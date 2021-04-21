SkyUp запускает рейсы из Украины в Великобританию

Украинская авиакомпания SkyUp с лета 2021 года запускает новые рейсы в Великобританию. Три раза в неделю их самолеты будут летать из Киева в Лондон.
Об этом пишет компания в своем Facebook.
«Мы будем летать во вторник, четверг и воскресенье в лондонский аэропорт «Лутон». От него до Лондона 50 км. В город можно добраться поездом за полчаса или автобусом за час», — говорится в сообщении.
Первый рейс планируют выполнить 26 июня. В компании отметили, что надеются, что к этому времени Великобритания уже откроет границы для украинцев. В то же время в случае отмены рейса деньги за билеты в полном объеме вернут на персональный баланс.
- 22 марта Госавиаслужба выдала разрешение новой украинской лоукост-авиакомпании Bees Airline на полеты по 16 чартерным и 13 регулярным направлениям.
- В начале апреля МАУ в рамках летней навигации запустила десятки рейсов в страны Европы и Азии через авиахаб в аэропорту «Борисполь».
- Украинский лоукостер SkyUp закрыл продажу билетов на 15 маршрутов в Европу.