Нульова ставка на ПДВ. Уряд хоче здешевити квитки на внутрішні авіаперевезення

Уряд почав роботу над здешевленням вартості авіаквитків на внутрішні рейси за рахунок введення нульової ставки податку на додану вартість (ПДВ).
Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час наради з міністрами інфраструктури, розвитку економіки і торгівлі, а також міністром фінансів, передає урядовий портал.
Премʼєр дав доручення міністерствам провести всю необхідну підготовчу роботу і оперативно розробити відповідні зміни до законів. За його словами, дешеві авіаперевезення пожвавлять внутрішній туризм.
«Звільнення від оподаткування призведе до зменшення витрат і здешевлення авіаквитків на внутрішні рейси. Українці зі свого боку отримають ширший доступ до швидких і безпечних подорожей всередині країни. Ці законодавчі зміни необхідно внести якнайшвидше, аби вже цього літа збільшити туристичний потік», — сказав Шмигаль.
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