Нулевая ставка на НДС. Правительство хочет удешевить билеты на внутренние авиаперевозки

Правительство начало работу над удешевлением стоимости авиабилетов на внутренние рейсы за счет введения нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания с министрами инфраструктуры, развития экономики и торговли, а также министром финансов, передает правительственный портал.

Премьер дал поручение министерствам провести всю необходимую подготовительную работу и оперативно разработать соответствующие изменения в законы. По его словам, дешевые авиаперевозки оживят внутренний туризм.

«Освобождение от налогообложения приведет к уменьшению затрат и удешевлению авиабилетов на внутренние рейсы. Украинцы со своей стороны получат более широкий доступ к быстрым и безопасным путешествиям внутри страны. Эти законодательные изменения необходимо внести как можно быстрее, чтобы уже этим летом увеличить туристический поток», — сказал Шмыгаль.