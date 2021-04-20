В Україні за добу майже 9 тисяч нових хворих на ковід і понад 12 тисяч вакцинованих

Також за минулу добу госпіталізували 2 042 людини; померли 367 хворих, одужали 12 075.

Найбільшу кількість нових випадків зареєстрували в місті Київ (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях.

Про це міністр охорони здоровʼя Максим Степанов повідомив у Facebook .

В Україні за добу 19 квітня виявили 8 940 нових випадків коронавірусу та зробили 12 144 щеплення.

Загалом з початку пандемії коронавірус виявили у 1 961 956 українців, 1 499 752 з них одужали, а 40 367 — померли.

Що стосується вакцинації, то 19 квітня щеплення зробили 12 144 українцям (462 791 з початку кампанії). Завершили вакцинацію (тобто отримали дві дози препарату) 5 українців. Щеплення зараз роблять вакцинами AstraZeneca, Sinovac і Pfizer.