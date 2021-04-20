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В Украине за сутки почти 9 тысяч новых больных ковидом и более 12 тысяч вакцинированных

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

Plastifikator x «Бабель»

В Украине за сутки 19 апреля выявили 8 940 новых случаев коронавируса и сделали 12 144 прививки.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook.

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировали в Киеве (892), Харьковской (804), Полтавской (725), Одесской (691) и Киевской (647) областях.

Также за минувшие сутки госпитализировали 2 042 человека; умерли 367 больных, выздоровели 12 075.

Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 1 961 956 украинцев, 1 499 752 из них выздоровели, а 40 367 — умерли.

Что касается вакцинации, то 19 апреля прививки сделали 12 144 украинцам (462 791 с начала кампании). Завершили вакцинацию (тоесть получили две дозы препарата) 5 украинцев. Прививки сейчас делают вакцинами AstraZeneca, Sinovac и Pfizer.