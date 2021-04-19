«Слуги народу» закликають Зеленського розірвати дипвідносини з Росією та призвати в армію резервістів

Народні депутати з фракції «Слуга народу» опублікували однакову заяву, у якій закликають президента Володимира Зеленського розірвати дипломатичні відносини з Росією.

Таку заяву на своїх сторінках у Facebook вже оприлюднили нардепи Богдан Яременко та Єлизавета Богуцька.

Там зазначають, що принципова позиція України на міжнародних перемовинах щодо Донбасу, а також відмова постачати воду до анексованого Криму лише дратують Росію. Через це РФ останнім часом почала інформаційну кампанію проти України, а також стягує до її кордонів свою армію.

«У ситуації, що склалась, з огляду на висловлене вище, а також беручи до уваги історію взаємин України з Росією, а надто, останні сім років цієї історії, Україна не має іншого вибору, ніж сприймати дії Росії як реальні приготування до розширення збройної агресії чи масштабної військової провокації проти нашої держави», — йдеться у заяві.