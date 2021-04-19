«Слуги народа» призывают Зеленского разорвать дипотношения с Россией и призвать в армию резервистов

Народные депутаты из фракции «Слуга народа» опубликовали одинаковое заявление, в котором призывают президента Владимира Зеленского разорвать дипломатические отношения с Россией.
Такое заявление на своих страницах в Facebook уже обнародовали нардепы Богдан Яременко и Елизавета Богуцкая.
Там отмечают, что принципиальная позиция Украины на международных переговорах по Донбассу, а также отказ поставлять воду в аннексированный Крым только раздражают Россию. Поэтому РФ в последнее время начала информационную кампанию против Украины, а также стягивает к ее границам свою армию.
«В сложившейся ситуации, учитывая высказанное выше, а также принимая во внимание историю взаимоотношений Украины с Россией, особенно, последние семь лет этой истории, Украина не имеет другого выбора, чем воспринимать действия России, как реальные приготовления к расширению вооруженной агрессии или масштабной военной провокации против нашего государства», — говорится в заявлении.
В связи с этим нардепы призывают власти активизировать деятельность и готовить страну к обороне от возможного нападения со стороны России.
«С этой целью предлагаем безотлагательно провести заседание Верховной Рады Украины при участии Президента Украины, Кабинета Министров Украины, руководителей спецслужб для обсуждения всего комплекса мер по укреплению безопасности и обороны нашего государства, учитывая военные приготовления Российской Федерации и применение этой страной угрозы силой против нашей страны», — отмечают они.
В заявлении президента Зеленского призывают разорвать дипломатические отношения с Россией, безотлагательно подать в парламент законопроект о территориальной обороне, а также призвать в армию резервистов. Отдельно президента призывают обратиться к гарантам Будапештского меморандума о временном направлении их военных на территорию Украины для сдерживания российской агрессии.
Также Кабмину предлагают разработать план замещения продукции и услуг, которые импортируются из России, и ввести дополнительные экономические санкции.
- В начале марта Россия начала стягивать войска к границе с Украиной — в оккупированном Крыму и вдоль материковой части. Украинская разведка говорит, что вдоль границы стоят 89 тысяч российских военных, а вскоре их будет около 110 тысяч. Такого количества российских войск там не было с 2014 года.
- Между тем президент Владимир Зеленский заверил, что украинская армия готова к любым провокациям на Донбассе, в том числе и с участием российских войск.