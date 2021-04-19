«Слуги народа» призывают Зеленского разорвать дипотношения с Россией и призвать в армию резервистов

Народные депутаты из фракции «Слуга народа» опубликовали одинаковое заявление, в котором призывают президента Владимира Зеленского разорвать дипломатические отношения с Россией.

Такое заявление на своих страницах в Facebook уже обнародовали нардепы Богдан Яременко и Елизавета Богуцкая.

Там отмечают, что принципиальная позиция Украины на международных переговорах по Донбассу, а также отказ поставлять воду в аннексированный Крым только раздражают Россию. Поэтому РФ в последнее время начала информационную кампанию против Украины, а также стягивает к ее границам свою армию.

«В сложившейся ситуации, учитывая высказанное выше, а также принимая во внимание историю взаимоотношений Украины с Россией, особенно, последние семь лет этой истории, Украина не имеет другого выбора, чем воспринимать действия России, как реальные приготовления к расширению вооруженной агрессии или масштабной военной провокации против нашего государства», — говорится в заявлении.