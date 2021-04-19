УЄФА презентувала новий формат єврокубків. Він запрацює з 2024 року

Спілка європейський футбольних асоціацій (УЄФА) презентувала новий формат розіграшу єврокубків з 2024 року.

Про це пише пресслужба УЄФА.

З сезону 2024/2025 року у Лізі чемпіонів гратимуть не 32 клуба, а 36. Вони не будуть брати участь у групах — замість цього створиться окрема ліга. Кожна команда у цій лізі проведе 10 матчів — 5 вдома і 5 на виїзді.

Вісім найкращих команд потраплять напряму до наступного раунду, команди, які посіли з 9 по 24 місце розіграють між собою ще 8 путівок до плей-оф.

Відповідним чином зміняться і Ліга Європи та Ліга конференцій. Там також команди гратимуть у форматі ліги і кількість матчів зросте. У подальшому УЄФА прогнозує, що кількість клубів в цих лігах теж може зрости до 36.

Ліга чемпіонів залишатиметься відкритою. Це означає, що до неї потраплятимуть команди за результатами кваліфікацій та виступів у національних чемпіонатах.

«Удосконалений формат як і раніше робить реальною мрію кожного європейського клубу потрапити в Лігу чемпіонів УЄФА завдяки футбольним результатами. Він забезпечує життєздатність, процвітання і зростання в довгостроковій перспективі для всіх членів європейської футбольної сімʼї, а не тільки для малого самопроголошеного картелю», — заявив очільник УЄФА Александер Чеферін.