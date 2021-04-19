УЄФА презентувала новий формат єврокубків. Він запрацює з 2024 року

Спілка європейський футбольних асоціацій (УЄФА) презентувала новий формат розіграшу єврокубків з 2024 року.
Про це пише пресслужба УЄФА.
З сезону 2024/2025 року у Лізі чемпіонів гратимуть не 32 клуба, а 36. Вони не будуть брати участь у групах — замість цього створиться окрема ліга. Кожна команда у цій лізі проведе 10 матчів — 5 вдома і 5 на виїзді.
Вісім найкращих команд потраплять напряму до наступного раунду, команди, які посіли з 9 по 24 місце розіграють між собою ще 8 путівок до плей-оф.
Відповідним чином зміняться і Ліга Європи та Ліга конференцій. Там також команди гратимуть у форматі ліги і кількість матчів зросте. У подальшому УЄФА прогнозує, що кількість клубів в цих лігах теж може зрости до 36.
Ліга чемпіонів залишатиметься відкритою. Це означає, що до неї потраплятимуть команди за результатами кваліфікацій та виступів у національних чемпіонатах.
«Удосконалений формат як і раніше робить реальною мрію кожного європейського клубу потрапити в Лігу чемпіонів УЄФА завдяки футбольним результатами. Він забезпечує життєздатність, процвітання і зростання в довгостроковій перспективі для всіх членів європейської футбольної сімʼї, а не тільки для малого самопроголошеного картелю», — заявив очільник УЄФА Александер Чеферін.
- Низка найсильніших футбольних клубів підписали угоду про створення Суперліги, яка повинна стати альтернативою клубним змаганням під егідою Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Засновниками виступили 12 клубів: «Манчестер Юнайтед», «Ліверпуль», «Манчестер Сіті», «Арсенал», «Челсі», «Тоттенхем», «Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетіко», «Ювентус», «Мілан» та «Інтер».
- На сьогодні єдиними офіційними міжнародними турнірами, в яких беруть участь європейські футбольні клуби, є змагання під егідою УЄФА. Топклуби вже не перший рік висловлюють невдоволення системою розподілу грошей за участь у єврокубках. Також футбольні гранди незадоволені регуляторною діяльністю УЄФА, зокрема запровадженням так званого фінансового фейр-плею — коли клуби зобовʼязані витрачати на свою діяльність тільки ті кошти, які самі заробляють.
- У Спілці європейських футбольних асоціацій (УЄФА) заявили, що гравці клубів-засновників Суперліги з футболу в Європі не зможуть грати в національних збірних і брати участь у чемпіонатах світу та Європи.