УЕФА представила новый формат еврокубков. Он заработает с 2024 года

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) презентовал новый формат розыгрыша еврокубков с 2024 года.
Об этом пишет пресс-служба УЕФА.
С сезона 2024/2025 года в Лиге чемпионов будут играть не 32 клуба, а 36. Они не будут участвовать в группах — вместо этого создастся отдельная лига. Каждая команда в этой лиге проведет 10 матчей — 5 дома и 5 на выезде.
Восемь лучших команд попадут напрямую в следующий раунд, команды, занявшие с 9 по 24 место разыграют между собой еще 8 путевок в плей-офф.
Соответственно изменятся и Лига Европы и Лига конференций. Там также команды будут играть в формате лиги и количество матчей вырастет. В дальнейшем УЕФА прогнозирует, что количество клубов в этих лигах тоже может вырасти до 36.
Лига чемпионов будет оставаться открытой. Это означает, что в нее будут попадать команды по результатам квалификации и выступлений в национальных чемпионатах.
«Усовершенствованный формат по-прежнему делает реальной мечту каждого европейского клуба попасть в Лигу чемпионов УЕФА благодаря футбольным результатам. Он обеспечивает жизнеспособность, процветание и рост в долгосрочной перспективе для всех членов европейской футбольной семьи, а не только для малого самопровозглашенного картеля», — заявил глава УЕФА Александр Чеферин.
- Ряд сильнейших футбольных клубов подписали соглашение о создании Суперлиги, которая должна стать альтернативой клубным соревнованием под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Учредителями выступили 12 клубов: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Милан» и «Интер».
- На сегодня единственными официальными международными турнирами, в которых участвуют европейские футбольные клубы, являются соревнования под эгидой УЕФА. Топ-клубы уже не первый год выражают недовольство системой распределения денег за участие в еврокубках. Также футбольные гранды недовольны регуляторной деятельностью УЕФА, в частности введением так называемого финансового фэйр-плея — когда клубы обязаны тратить на свою деятельность только те средства, которые сами зарабатывают.
- В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что игроки клубов-основателей Суперлиги по футболу в Европе не смогут играть в национальных сборных и участвовать в Чемпионатах мира и Европы.