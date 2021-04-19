УЕФА представила новый формат еврокубков. Он заработает с 2024 года

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) презентовал новый формат розыгрыша еврокубков с 2024 года.

Об этом пишет пресс-служба УЕФА.

С сезона 2024/2025 года в Лиге чемпионов будут играть не 32 клуба, а 36. Они не будут участвовать в группах — вместо этого создастся отдельная лига. Каждая команда в этой лиге проведет 10 матчей — 5 дома и 5 на выезде.

Восемь лучших команд попадут напрямую в следующий раунд, команды, занявшие с 9 по 24 место разыграют между собой еще 8 путевок в плей-офф.

Соответственно изменятся и Лига Европы и Лига конференций. Там также команды будут играть в формате лиги и количество матчей вырастет. В дальнейшем УЕФА прогнозирует, что количество клубов в этих лигах тоже может вырасти до 36.

Лига чемпионов будет оставаться открытой. Это означает, что в нее будут попадать команды по результатам квалификации и выступлений в национальных чемпионатах.

«Усовершенствованный формат по-прежнему делает реальной мечту каждого европейского клуба попасть в Лигу чемпионов УЕФА благодаря футбольным результатам. Он обеспечивает жизнеспособность, процветание и рост в долгосрочной перспективе для всех членов европейской футбольной семьи, а не только для малого самопровозглашенного картеля», — заявил глава УЕФА Александр Чеферин.