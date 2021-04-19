У Києві розпочалася вакцинація препаратом Pfizer

Там зазначили, що загалом столиця отримала 4 680 доз цієї вакцини. У перший день вакцинацію провели 120 людям. Також у КМДА розповіли, що цей процес забезпечують дві мобільні бригади, які навчені спеціально для роботи з вакциною від Pfizer. Повторну дозу вводитимуть через 21 день.