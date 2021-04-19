Новости

В Киеве началась вакцинация препаратом Pfizer

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:
В Киеве началась вакцинация препаратом Pfizer

Tim Reckmann / Flickr

В Киеве началась вакцинация от коронавируса препаратом Pfizer. Вакцину будут получать интернаты для пожилых людей.

Об этом пишет пресс-служба КГГА.

«По требованиям дорожной карты вакцинации первого этапа, разработанной Минздравом Украины, вакциной будут привиты иждивенцы и сотрудники 10 киевских муниципальных интернатов для престарелых и государственного учреждения «Госпиталь ветеранов войны Минздрава Украины», — сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

Там отметили, что в целом столица получила 4 680 доз этой вакцины. В первый день вакцинацию провели 120 людям. Также в КГГА рассказали, что этот процесс обеспечивают две мобильные бригады, которые обучены специально для работы с вакциной от Pfizer. Повторную дозу будут вводить через 21 день.