В Киеве началась вакцинация препаратом Pfizer

В Киеве началась вакцинация от коронавируса препаратом Pfizer. Вакцину будут получать интернаты для пожилых людей.
Об этом пишет пресс-служба КГГА.
«По требованиям дорожной карты вакцинации первого этапа, разработанной Минздравом Украины, вакциной будут привиты иждивенцы и сотрудники 10 киевских муниципальных интернатов для престарелых и государственного учреждения «Госпиталь ветеранов войны Минздрава Украины», — сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.
Там отметили, что в целом столица получила 4 680 доз этой вакцины. В первый день вакцинацию провели 120 людям. Также в КГГА рассказали, что этот процесс обеспечивают две мобильные бригады, которые обучены специально для работы с вакциной от Pfizer. Повторную дозу будут вводить через 21 день.
- 16 апреля в Украину прибыли первые вакцины по программе COVAX — 117 тысяч доз Pfizer-BioNTech. Прививки также делают двумя другими препаратами — AstraZeneca (Covishield) и китайским CoronaVac.
- Министр Степанов прогнозирует полное преодоление пандемии коронавируса в Украине в конце года, но нужно убедить 70% взрослого населения сделать прививку. По его словам, за месяц надо сделать около 6 млн прививок, или 270 тысяч прививок в сутки без выходных.