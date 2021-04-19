В Киеве началась вакцинация препаратом Pfizer

Там отметили, что в целом столица получила 4 680 доз этой вакцины. В первый день вакцинацию провели 120 людям. Также в КГГА рассказали, что этот процесс обеспечивают две мобильные бригады, которые обучены специально для работы с вакциной от Pfizer. Повторную дозу будут вводить через 21 день.