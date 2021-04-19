Справа Гладковського: ВАКС не затвердив угоду Жукова зі слідством — той хотів помʼякшити покарання

Вищий антикорупційний суд не затвердив угоду про визнання винуватості з Віталієм Жуковим, якого підозрюють в організації ухилення від сплати податків на 49 млн грн фірмою «Оптімумспецдеталь».

Про це повідомляють пресслужба ВАКС і «Українська правда».

Жуков пішов на угоду зі Спеціалізованою антикорупційної прокуратурою у справі про корупційні схеми в «Укроборонпромs» (справа Гладковських-Свинарчуків) і хотів помʼякшити покарання до 5 років умовно з одним роком випробувального терміну та конфіскацією майна. Згідно угоді, він був готовий відшкодувати збитки на 4 млн гривень і дати свідчення проти спільників.

За версією слідства, під керівництвом Жукова до ухилення від сплати податків було залучено понад 30 приватних компаній і пʼяти держпідприємств зі складу «Укроборонпрому». Крім цього, в обвинувальному акті зазначено, що Жуков дав хабар у 880 тисяч гривень директору Ізюмського приладобудівного заводу Сергію Філоненко.

Суд на засіданні 19 квітня не затвердив угоду Жукова через пряму заборону на укладення угод з організатором особливо тяжкого злочину, а також невідповідності закону конфіскації майна як можливості звільнення від відбування покарання. Крім цього, суд прийшов до висновку, що угода не відповідає умовам кримінального законодавства та суперечить суспільному інтересу.