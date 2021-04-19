Дело Гладковского: ВАКС не утвердил сделку Жукова со следствием — тот хотел смягчить наказание

Высший антикоррупционный суд не утвердил соглашение о признании виновности с Виталием Жуковым, которого подозревают в организации уклонения от уплаты налогов на 49 млн грн фирмой «Оптимумспецдеталь».

Об этом сообщают пресс-служба ВАКС и «Украинская правда».

Жуков пошел на сделку со Специализированной антикоррупционной прокуратурой в деле о коррупционных схемах в «Укроборонпроме» (дело Гладковских-Свинарчуков) и хотел смягчить наказание до 5 лет условно с одним годом испытательного срока и конфискацией имущества. Согласно сделке, он был готов возместить ущерб на 4 млн гривен и дать показания против сообщников.

По версии следствия, под руководством Жукова к уклонению от уплаты налогов были привлечены более 30 частных компаний и пяти госпредприятий из состава «Укроборонпрома». Кроме этого, в обвинительном акте указано, что Жуков дал взятку в 880 тысяч гривен директору Изюмского приборостроительного завода Сергею Филоненко.

Суд на заседании 19 апреля не утвердил сделку Жукова из-за прямого запрета на заключения сделок с организатором особо тяжкого преступления, а также несоответствия закону конфискации имущества как возможности освобождения от отбывания наказания. Кроме этого, суд пришел к выводу, что сделка не соответствует условиям уголовного законодательства и противоречит общественному интересу.