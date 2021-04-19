В Україні проведуть масштабні антитерористичні навчання: в окремих регіонах можуть тимчасово ввести особливий режим

У більшості областей України проведуть масштабні антитерористичні навчання, під час яких можливе тимчасове запровадження особливого режиму в деяких регіонах.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ, зауваживши, що тренування відбувається в умовах, максимально наближених до реальних.

«Під час навчань в окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо», — попередили у відомстві та закликали громадян поставитися до цього з розумінням.