В Україні проведуть масштабні антитерористичні навчання: в окремих регіонах можуть тимчасово ввести особливий режим

У більшості областей України проведуть масштабні антитерористичні навчання, під час яких можливе тимчасове запровадження особливого режиму в деяких регіонах.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ, зауваживши, що тренування відбувається в умовах, максимально наближених до реальних.
«Під час навчань в окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо», — попередили у відомстві та закликали громадян поставитися до цього з розумінням.
Зазначається, що у багатоетапних навчаннях разом із регіональними підрозділами СБУ беруть участь Національна поліція, Держприкордонслужба, Національна гвардія, ЗСУ, Держслужба з надзвичайних ситуацій, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Метою навчань є удосконалення взаємодії відомств для протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам, під посиленою увагою будуть об’єкти енергетичної і транспортної системи, а також кордони України.
Водночас у СБУ запевнили, що під час навчань будуть неухильно дотримуватися прав і свобод громадян.
Окрім цього, українців попросили повідомляти про підозрілих осіб, автомобілі та безпілотники поблизу стратегічних об’єктів, підозрілі предмети чи засоби ураження, а також у разі отримання інформації про підготовку диверсій та терактів.
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- Тим часом президент Володимир Зеленський запевнив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема й за участі російських військ.
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