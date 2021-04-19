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В Украине проведут масштабные антитеррористические учения: в отдельных регионах могут временно ввести особый режим

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:
В Украине проведут масштабные антитеррористические учения: в отдельных регионах могут временно ввести особый режим

СБУ

В большинстве областей Украины проведут масштабные антитеррористические учения, во время которых возможно временное введение особого режима в некоторых регионах.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, отметив, что тренировки будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным.

«Во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и прочее», — предупредили в ведомстве и призвали граждан отнестись к этому с пониманием.

Отмечается, что в многоэтапных учениях вместе с региональными подразделениями СБУ участвуют Национальная полиция, Госпогранслужба, Национальная гвардия, ВСУ, Госслужба по чрезвычайным ситуациям, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления. Целью учений является совершенствование взаимодействия ведомств по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам, под усиленным вниманием будут объекты энергетической и транспортной системы, а также границы Украины.

В то же время в СБУ заверили, что во время учений будут неуклонно соблюдать права и свободы граждан.

Кроме этого, украинцев попросили сообщать про подозрительных людей, автомобили и беспилотники возле стратегических объектов, подозрительные предметы или средства поражения, а также в случае получения информации о подготовке диверсий и терактов.

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