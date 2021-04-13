Силовики с 14 апреля начнут учения в Харьковской области. Особое внимание уделят приграничным с Россией районам

Служба безопасности Украины и ряд других силовых органов начнут 14 апреля учения в Харьковской области.

Об этом сообщил начальник пресс-центра управления СБУ в области Александр Абдула.

Учения будут проходить до конца мая по всей территории Харьковской области с сосредоточением внимания на приграничных районах.

В учениях примут участие подразделения СБУ, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Военной службы правопорядка, Харьковской областной прокуратуры и другие члены Координационной группы Антитеррористического центра.

«Учения будут проходить в условиях максимально приближенных к реальным, в том числе, с использованием боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств», — отметил руководитель Координационной группы Антитеррористического центра при облуправлении СБУ Роман Дудин.

Из-за учений на отдельных территориях силовики будут проверять документы и осматривать транспорт, поэтому СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

«СБУ гарантирует, что тренировки будут проходить в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и с безусловным соблюдением прав и свобод человека», — сообщил Абдула.

Попутно СБУ призвала граждан быть бдительными и сообщать, если в поле зрения попали лица, проявляющие необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам, зданиям органов власти и управлений, используя при этом средства видео-, фотофиксации и беспилотные летательные аппараты.