ПЦУ оприлюднила звернення через ескалацію на кордоні. Закликала російських військових не брати участь у «злочинах своїх начальників»

«Перша і очевидна мета скупчення біля наших кордонів військ РФ — залякування Кремлем українського суспільства, тиск на нашу державу і на союзників України у вільному світі з метою досягнення власних інтересів», — йдеться у зверненні.

Синод Православної церкви України оприлюднив звернення через ескалацію російської агресії проти України . Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

У ПЦУ закликали Росію зупинитися та припинити війну, доки «не прийшло остаточне покарання за невинно пролиту кров», а російських військових, «усіх офіційних і таємних найманців Кремля» — не брати участь у «злочинах своїх начальників».

«Це також стосується й тих, хто в Україні очікує на «прихід Путіна». Доля Юди Іскаріота нехай буде для вас застереженням — не ставайте на шлях зради і прислужництва ворогу», — наголошується у заяві.

Окрім цього, у ПЦУ закликали українців продовжити молитву про справедливий мир для України, а також подякували союзникам країни за підтримку.