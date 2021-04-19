ПЦУ обнародовала обращение по поводу эскалации на границе. Призвала российских военных не участвовать в «преступлениях своих начальников»

Синод Православной церкви Украины обнародовал обращение в связи с эскалацией российской агрессии против Украины. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.
«Первая и очевидная цель скопления у наших границ войск РФ — запугивание Кремлем украинского общества, давление на наше государство и на союзников Украины в свободном мире с целью достижения собственных интересов», — говорится в обращении.
В ПЦУ призвали Россию остановиться и прекратить войну, пока «не пришло окончательное наказание за невинно пролитую кровь», а российских военных, «всех официальных и тайных наемников Кремля» — не участвовать в «преступлениях своих начальников».
«Это также касается и тех, кто в Украине ожидает «прихода Путина». Судьба Иуды Искариота пусть будет для вас предостережением — не становитесь на путь предательства и прислужничества врагу», — отмечается в заявлении.
Кроме этого, в ПЦУ призвали украинцев продолжить молитву о справедливом мире для Украины, а также поблагодарили союзников страны за поддержку.
- В начале марта Россия начала стягивать войска к границе с Украиной — в оккупированном Крыму и вдоль материковой части. Украинская разведка говорит, что вдоль границы стоят 89 тысяч российских военных, а вскоре их будет около 110 тысяч. Такого количества российских войск там не было с 2014 года.
- Тем временем президент Владимир Зеленский заверил, что украинская армия готова к любым провокациям на Донбассе, в том числе и с участием российских войск.
- Папа Римский Франциск во время воскресной проповеди выразил обеспокоенность обострением на Донбассе и призвал предотвратить рост напряженности в регионе.